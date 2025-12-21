Via libera al cambio di genere per un 13enne il tribunale accoglie la richiesta dei genitori | Percorso consapevole È il più giovane d’Italia
Un percorso sostenuto dai genitori fin dall’inizio, culminato con il riconoscimento ufficiale del genere in cui si identifica: quello maschile. Con una sentenza del Tribunale della Spezia si è concluso l’iter avviato nel 2021 da una famiglia ligure per ottenere la rettifica del nome e del sesso nell’atto di nascita di uno dei figli, nato biologicamente femmina, oggi tredicenne. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino, racconta come sia stata la sorella gemella a cogliere per prima, anno dopo anno, i cambiamenti: la crescita di tratti e comportamenti sempre più maschili, fino alla consapevolezza di un’identità che non corrispondeva a quella assegnata alla nascita. 🔗 Leggi su Open.online
