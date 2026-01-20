Francia in Senato dibattito sul suicidio assistito Vescovi | testo inutile

In Francia, si svolge oggi in Senato il dibattito sul suicidio assistito. I vescovi francesi hanno espresso il loro parere, ritenendo il testo attuale inutile e inadeguato. Al contrario, sottolineano l’importanza di promuovere e valorizzare le cure palliative come alternativa. La discussione evidenzia le diverse posizioni sulla normativa, evidenziando l’attenzione verso un approccio più umano e rispettoso delle esigenze dei pazienti.

In Francia oggi in Senato la discussione sul suicidio assistito. Per i vescovi francesi un testo inutile e inappropriato, mentre va incoraggiato l'altro testo in discussione sulle cure palliative. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.

