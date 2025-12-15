Fine vita il ‘no’ dei vescovi della Campania a suicidio assistito ed eutanasia

I vescovi della Campania si oppongono al suicidio assistito e all'eutanasia, sottolineando l'importanza di un intervento legislativo nazionale. Invocano il Parlamento a intervenire con leggi condivise su un tema così delicato, evitando soluzioni frammentarie da parte delle singole Regioni.

