Pubblicato il bando per la futura gestione dello stadio Iacovone di Taranto
Si mette in moto l?iter per la gestione dello stadio Iacovone, impianto di punta dei Giochi del Mediterraneo. Sul sito del Comune di Taranto, alla sezione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
News recenti che potrebbero piacerti
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO E' pubblicato sul portale inPA il Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico – area degli istruttori (ex cat. c) a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Arconate. Scaden - facebook.com Vai su Facebook
Concorso amministrativi Veneto 2025: pubblicato bando da 15 posti riservato a categorie protette #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi Leggi di più: https://bit.ly/4qcUlXw - X Vai su X
La futura gestione dell’inceneritore. Il Cis ha pubblicato il nuovo bando - Alla società, che dovrà essere individuata tra quelle qualificate, sarà affidato l’impianto per tre anni. Riporta lanazione.it
Canegrate pubblica il bando per la gestione della nuova farmacia comunale - La procedura resterà aperta fino alle 12 di giovedì 27 novembre. Da legnanonews.com
Da Palazzo Vecchio inizia la battaglia per il ritorno all’acqua pubblica - Autorità idrica toscana frena: “Se la politica vuole cambiare, si convochi urgentemente assemblea” ... Si legge su firenzetoday.it