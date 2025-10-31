Pubblicato il bando per la futura gestione dello stadio Iacovone di Taranto

Quotidianodipuglia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Si mette in moto l?iter per la gestione dello stadio Iacovone, impianto di punta dei Giochi del Mediterraneo. Sul sito del Comune di Taranto, alla sezione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

pubblicato il bando per la futura gestione dello stadio iacovone di taranto

© Quotidianodipuglia.it - Pubblicato il bando per la futura gestione dello stadio Iacovone di Taranto

News recenti che potrebbero piacerti

La futura gestione dell’inceneritore. Il Cis ha pubblicato il nuovo bando - Alla società, che dovrà essere individuata tra quelle qualificate, sarà affidato l’impianto per tre anni. Riporta lanazione.it

Canegrate pubblica il bando per la gestione della nuova farmacia comunale - La procedura resterà aperta fino alle 12 di giovedì 27 novembre. Da legnanonews.com

Da Palazzo Vecchio inizia la battaglia per il ritorno all’acqua pubblica - Autorità idrica toscana frena: “Se la politica vuole cambiare, si convochi urgentemente assemblea” ... Si legge su firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pubblicato Bando Futura Gestione