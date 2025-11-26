Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League
Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte da parte di Simeone e Chivu per la sfida importante in chiave qualificazione La Champions League del 26 novembre accende i riflettori sul Wanda Metropolitano, dove l’Inter farà visita all’Atletico Madrid. Una sfida dal grande fascino europeo, con i nerazzurri chiamati a confermare la solidità mostrata finora nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
FORMAZIONI UFFICIALI: https://shorturl.at/djZwg - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli- #Qarabag, le formazioni ufficiali Vai su X
Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Inter (Champions League) - Allo Stadio Metropolitano si gioca la quinta giornata della fase campionato di Champions League: l'Atletico Madrid ospiterà l' Inter. Lo riporta 90min.com
Atletico Madrid-Inter, le formazioni UFFICIALI: conferma Carlos Augusto, in attacco c’è Bonny! - Dopo le prime quattro vittorie nelle prime quattro partite, l'Inter di Chivu fa visita all'Atletico Madrid del Cholo Simeone ... Si legge su msn.com
Atletico Madrid-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net