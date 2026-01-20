Foggia ' chiacchierona' | è tra le città dove si parla di più sulle altre persone
Foggia si distingue come una delle città italiane in cui si discute maggiormente degli altri. Secondo uno studio di Unobravo, gli abitanti di Foggia dedicano circa 45 ore all’anno a conversazioni su persone e argomenti altrui, confermando un’abitudine diffusa in molte realtà italiane. Questa tendenza riflette il ruolo del parlare e delle relazioni sociali nel contesto quotidiano della città.
Secondo una nuova ricerca di Unobravo, gli italiani trascorrono circa 45 ore all’anno parlando degli altri; l’equivalente di quasi due giorni interi di conversazione. Tra questi, spiccano i residenti di Foggia, che passano ben 67 ore all’anno a chiacchierare di affari di altre persone. Il nuovo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Genova è tra le città italiane dove si corre di più, ma non tra le più apprezzate dai runner
Case: dove si cercano di più? Latina tra le città preferite, Terracina esce dalla top five nel LazioTra le città più ricercate nel Lazio per l’acquisto di immobili, Latina si conferma tra le mete preferite dagli utenti.
Foggia 'chiacchierona': è tra le città dove si parla di più sulle altre persone - È quanto emerge da una ricerca di Unobravo: gli italiani trascorrono circa 45 ore all’anno parlando degli altri; l’equivalente di quasi due giorni interi di conversazione. Tra questi, spiccano i resid ... foggiatoday.it
MORETTI OMICIDIO Foggia, omicidio Alessandro Moretti, Sassolin. Daniela Marcone: Non è una nuova guerra, è sempre la stessa - Il delitto riaccende l’allarme su un possibile nuovo ciclo di violenza tra gruppi contrapposti. Anche fonti nazionali riportano la preoccupazione investigativa che l’omicidio possa riattivare una fase ... statoquotidiano.it
EX CATHEDRA Foggia, ma a quando i rinforzi veri #lattacco #excathedra #foggiacalcio facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.