Case | dove si cercano di più? Latina tra le città preferite Terracina esce dalla top five nel Lazio

Tra le città più ricercate nel Lazio per l’acquisto di immobili, Latina si conferma tra le mete preferite dagli utenti. Nel frattempo, Terracina perde posizione nella classifica delle città più cercate nella regione, uscendo dalla top cinque. Questi dati riflettono le tendenze attuali nel mercato immobiliare laziale e aiutano a capire le preferenze dei potenziali acquirenti.

C’è anche Latina tra le località dove si cercano più case, mentre Terracina esce dalla top five nel Lazio. Questi alcuni degli elementi che emergono da uno studio di Casa.it che ogni anno fotografa quali sono le tendenze di ricerca delle case in vendita e in affitto in Italia e ha pubblicato nei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

