Piano del traffico Idee e problemi | parola ai residenti
Piano urbano del traffico, redazione in corso, al via la fase partecipativa: spunti, consigli, esposizione di problematiche o suggerimenti potranno essere inviati agli estensori, con proroga rispetto a un primo termine, entro il prossimo 16 novembre. "Il Comune di Cassano d’Adda - così sul sito comunale l’Amministrazione - ha avviato da tempo la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, strumento di pianificazione volto a individuare soluzioni efficaci per migliorare la mobilità e la viabilità sull’intero territorio comunale. Il piano terrà conto di tutte le componenti della mobilità - pedonale, ciclabile, automobilistica e del trasporto pubblico - con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più sicuri, sostenibili e funzionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
