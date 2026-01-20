fisco parte la corsa per la rottamazione delle vecchie cartelle tutte le tappe

È aperta la procedura per la rottamazione delle cartelle esattoriali, con la possibilità di aderire alla quinta definizione agevolata. Il nuovo modulo permette di regolarizzare multe e tasse iscritte a ruolo dal 2000 al 31 dicembre 2023. Di seguito, le tappe principali e le modalità di adesione per gestire in modo agevolato i debiti fiscali.

Parte la corsa alla rottamazione numero 5 per saldare in modo agevolato i conti per 13 miliardi di vecchi debiti con il Fisco (e non solo). Con la diffusione del modello telematico da parte di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) per presentare la domanda di adesione (solo online) - form che deve arrivare entro il 21 gennaio come stabilisce la legge di Bilancio 2026 - si apre il conto alla rovescia per chi ha i requisiti. La data da segnare sul calendario è il prossimo 30 aprile che rappresenta il vero spartiacque per provare a salire sul treno della nuova sanatoria sulle cartelle estesa su un arco temporale di ben nove anni, che offre la possibilità di pagare con lo sconto senza dover corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Riscossione, le novità del 2026 per chi ha debiti col fisco: quinta rottamazione e annullamento automatico delle cartelle impossibili da riscuotereA partire dal 2026, chi ha debiti con il fisco potrà beneficiare di alcune novità sulla riscossione.

