Riscossione le novità del 2026 per chi ha debiti col fisco | quinta rottamazione e annullamento automatico delle cartelle impossibili da riscuotere

A partire dal 2026, chi ha debiti con il fisco potrà beneficiare di alcune novità sulla riscossione. La legge di Bilancio introduce la quinta rottamazione, offrendo una nuova opportunità di regolarizzare le cartelle esattoriali. Inoltre, sono previste misure di annullamento automatico delle cartelle impossibili da riscuotere, per semplificare il quadro fiscale e favorire il pagamento volontario.

Da un lato una nuova sanatoria delle cartelle non pagate, la quinta, inserita nella legge di Bilancio. Dall’altro l’entrata a regime del nuovo Testo unico sulla riscossione, che porta con sé per il futuro l’ annullamento automatico dei crediti inesigibili non recuperati nei cinque anni successivi all’affidamento all’ente che si occupa del recupero coattivo. Il 2026 sarà ricco di novità per i milioni di italiani che hanno pendenze con il fisco. L’ Agenzia delle Entrate Riscossione punta a recuperare in tutto 14,8 miliardi, obiettivo al ribasso rispetto ai 16 miliardi incassati nel 2024. Come funziona la quinta rottamazione (che ci costa 1,48 miliardi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riscossione, le novità del 2026 per chi ha debiti col fisco: quinta rottamazione e annullamento automatico delle cartelle impossibili da riscuotere Leggi anche: Rottamazione quinquies, novità sulle cartelle per regolarizzare i debiti: chi può aderire, le modalità di pagamento, estinzione e importi da pagare Leggi anche: In Abruzzo ancora da riscuotere cartelle esattoriali per oltre 24 miliardi di euro con la rottamazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dal 1° gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali: cosa cambia per chi ha debiti col fisco - Riscossione restituisce all'ente creditore (come Comuni, Regioni o altri enti pubblici) le cartelle esattoriali che non è ... fanpage.it Ddl Bilancio 2026: nuova rottamazione, vecchie criticità - Nel corso dell’audizione sul disegno di legge di Bilancio 2026, la Corte dei Conti ha sottolineato che, se anche il perimetro della nuova rottamazione è limitato (escludendo i casi di mancato ... ipsoa.it Rottamazione 2026 - legge di bilancio governo Meloni Dalla ritenuta sulle fatture alla flat tax estesa: cosa c'è nel testo della Legge di Bilancio per le partite IVA. Focus sulle principali novità approvate in Senato - Imposte / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Legge di… x.com Cartelle esattoriali nel 2026: ecco cosa cambia Il nuovo anno porta con sé grandi novità sul fronte della riscossione dei debiti: grazie alle nuove norme introdotte con la riforma della riscossione e la manovra 2026, viene discusso un quadro molto più flessibil - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.