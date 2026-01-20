Firenze dehors | ecco il nuovo regolamento L’elenco di strade e piazze vietate E quelle dove i tavolini all’aperto ci possono stare

Il Comune di Firenze ha aggiornato il regolamento sui dehors, stabilendo le aree consentite e quelle interdette per l’installazione di tavolini all’aperto. Di seguito, un elenco delle principali strade e piazze interessate, con indicazioni specifiche per i gestori di locali e bar. Questa guida vuole offrire un quadro chiaro e aggiornato delle norme, favorendo una gestione rispettosa degli spazi pubblici e della città.

Ecco la nuova "bibbia" del Comune per i bar che mettono tavolini all'esterno, ossia su strade e piazze di Firenze. Per dirla in termini più comprensibili, è stato approvato dal Consiglio comunale il nuovo regolamento per i dehors, che blocca l'aumento della superficie complessiva delle concessioni per i tavolini fuori dai locali in area Unesco, fissa sanzioni più alte e sospensioni per violazioni reiterate, la chiusura dei locali alla seconda occupazione abusiva, e l'obbligo di assunzione del personale nel rispetto dei Contratti collettivi nazionali per poter ottenere una concessione L'articolo Firenze, dehors: ecco il nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, dehors: ecco il nuovo regolamento. L’elenco di strade e piazze vietate. E quelle dove i tavolini all’aperto ci possono stare Leggi anche: Firenze, nuovi divieti per i dehors: strade e piazze in area Unesco dove non sono ammessi Dehors e tavolini a Como, il nuovo regolamento diventa un caso nazionale: se ne parla su Rai Uno a 1MattinaIl nuovo regolamento sui dehors e tavolini a Como ha superato i confini locali, trasformandosi in un caso nazionale che ha catturato l'attenzione dei media. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Firenze, dehors nelle grandi piazze del centro: ecco come dovranno essere - Intesa raggiunta tra Soprintendenza e Comune per le installazioni di dehors nelle piazze Signoria, Pitti, Repubblica e Santa Maria Novella ... corrierefiorentino.corriere.it Dehors a Firenze, tutte le novità - Tra le novità, anche i divieti all’uso della plastica e della pubblicità, e l’obbligo di esporre in modo visibile le planimetrie e il numero massimo dei coperti dei dehors da parte delle attività; ... nove.firenze.it

I cittadini di Firenze potranno vedere quanti dehors ci sono in città, dove sono e qual è la loro superficie. Ma anche se rispettano le regole. Una richiesta avanzata anche da alcuni comitati dei residenti, che il Pd a Palazzo Vecchio farà proprio con un autoemen - facebook.com facebook

Dehors a Firenze, una mappa per i cittadini che potranno vedere dove sono e se rispettano le regole x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.