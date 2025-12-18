Dehors e tavolini a Como il nuovo regolamento diventa un caso nazionale | se ne parla su Rai Uno a 1Mattina

Il nuovo regolamento sui dehors e tavolini a Como ha superato i confini locali, trasformandosi in un caso nazionale che ha catturato l'attenzione dei media. La questione, al centro di un acceso dibattito pubblico, è stata discussa anche su Rai Uno a 1Mattina, evidenziando l'importanza di un tema che riguarda non solo la città, ma l'intero panorama italiano.

Il nuovo regolamento sui dehors e sui tavolini a Como non è più soltanto una questione locale: nelle ultime ore è diventato un caso capace di alimentare un dibattito anche a livello nazionale, tanto da approdare su Rai Uno. La città è finita infatti al centro di un servizio andato in onda a. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Dehors e tavolini, il Tar annulla parte del regolamento di Roma: via libera alle pedane nel sito Unesco Leggi anche: Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dehors a Como, arriva la stretta: nuovi limiti, nuovi colori, nuovi divieti; Il nuovo regolamento dei tavolini e dei dehors a Como fa già discutere ed il sindaco avverte:Controllate le concessioni....; ecoinformazioni on air/ Como, città a tavolino; Como, nuove regole per i bar: spazi ridotti e arredi grigi obbligatori per i dehors. Como, il sindaco sceglie fioriere e tovaglie per i dehors di bar e ristoranti - Il Comune di Como propone un nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti: aree dimezzate, tavoli e sedie solo color antracite, fioriere con fiori veri e restriz ... italiaatavola.net

Il nuovo regolamento dei tavolini e dei dehors a Como fa già discutere ed il sindaco avverte:”Controllate le concessioni….” - Le anticipazioni di Rapinese:"Ci adeguiamo alle altre città europee: non bello vedere divanetti occupare il suolo". ciaocomo.it

Como, nuove regole per spazi pubblici e tavolini. I gestori: “È una follia”. Confcommercio: “Aperti al dialogo” - Tavolini ridotti drasticamente e regole inflessibili sugli arredi, che saranno praticamente tutti uguali: è un’altra rivoluzione su cui lavora Palazzo ... espansionetv.it

ecoinformazioni on air/ Il servizio di Camilla Pizzi nell’edizione delle 19,45 del 17 dicembre di Metroregione di Radio popolare. A Como il nuovo regolamento comunale su tavolini e dehors accende la polemica.... - facebook.com facebook

Sì sì, come no. Ma poi, visto che i PMO sono una progettazione unitaria del luogo, come diavolo può essere la "gestione di tavolini, sedie e dehors più omogenea e meno frammentata" senza di essi La logica, questa sconosciuta, in @gualtierieurope e nella s x.com

