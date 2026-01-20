Festival della Cazoeula per qualcuno cassoeula | i 29 ristoranti in gara a Como e provincia

Il Festival della Cazoeula, giunto alla sua seconda edizione, coinvolge 29 ristoranti di Como e provincia. L’evento celebra uno dei piatti tradizionali più rappresentativi della Lombardia, preparato con costine di maiale, verze e aromi. Un’occasione per scoprire e apprezzare le specialità locali, attraverso un percorso gastronomico che mette in mostra le eccellenze della cucina brianzola.

Dal secondo round fino al 28 febbraio si può mangiare e votare la verzata più buona nei ristoranti di Como, Cantù, Lecco, Monza e Milano Entra nel vivo una delle sfide gastronomiche più amate della Lombardia. È ripartito il secondo round del Festival della Cazoeula – o Cassoeula, per qualcuno – la manifestazione che celebra uno dei piatti simbolo della tradizione brianzola a base di costine di maiale, verze e aromi. In totale sono 29 i ristoranti in gara in provincia di Como, contando anche Cantù e dintorni.

