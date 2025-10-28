Il festival della Cassoeula | 6 ristoranti in gara a Monza e Brianza
In corrispondenza della festività dell'1 novembre, parte l'anteprima del Festival de la Cazoeula (o cassoeula), fino al 17 Novembre. Come prevede la migliore tradizione popolare brianzola, la festa di Ognissanti, oltre a portare con sé i primi freddi, riporta in tavola il mitico piatto e così. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
