Ferrari SF-26 | nuovi colori e novità importanti dai test sul motore

Ferrari si prepara al debutto della SF-26, con aggiornamenti sui colori e novità significative emerse durante i test sul motore. La vettura, disponibile in due versioni, ha completato con successo le prove di telaio e motore, segnando un passo avanti importante nel progetto. Restano ancora da definire gli ultimi dettagli prima della presentazione ufficiale, confermando l’impegno Ferrari nel migliorare costantemente le proprie prestazioni.

La Ferrari è pronta. La nuova SF-26 attende solo il debutto ufficiale (come saprete in due versioni) ma telaio e motore sono ormai cosa fatta. La Ferrari che affronterà la rivoluzione regolamentare della Formula 1 2026 punta a stupire, non solo in pista. Nonostante il profilo basso tenuto in questi mesi, cresce l’attesa per la nuova creatura di Maranello e la prima novità potrebbe arrivare dall’estetica: sulla Rossa, infatti, tornerà protagonista il bianco. Le prime immagini ufficiali delle tute di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno confermato quanto si era stato intuito dai social. Sulla nuova macchina come sulla tuta dovrebbero presenti due strisce bianche (una più larga e una più sottile) che attraversano fianchi, spalle e collo.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Formula 1, test Cadillac a Imola: in pista con la Ferrari SF-23 Formula1, La Ferrari si chiamerà SF-26La Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026: SF-26. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. F1 | Arriva il primo spoiler sulla livrea della SF-26: torna il bianco sulla Ferrari del 2026 - 26 che scenderà in pista nel 2026: accontentate le richieste fatte dai Tifosi ... f1ingenerale.com

Ferrari SF-26 in ritardo, è corsa contro il tempo: Maranello cambia strategia e Newey mette a dieta l'Aston Martin - 26 starebbe affrontando modifiche dell’ultimo minuto che hanno reso necessari ulteriori test di verifica e che ne avrebbero rallentato la fase di assemblaggio ... sport.virgilio.it

