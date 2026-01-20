Federica Torzullo l' autopsia | uccisa da 23 coltellate colpita al collo e al volto Parti del corpo sono state amputate

Federica Torzullo è stata vittima di un'aggressione che ha causato la sua morte. La ricostruzione degli eventi indica che è stata colpita da 23 fendenti, principalmente al collo e al volto, con alcune parti del corpo amputate. L'autopsia conferma le ferite come causa del decesso, evidenziando la gravità dell'aggressione.

Federica Torzullo è stata uccisa da 23 coltellate e il colpo mortale sarebbe stato quello al lato destro del collo. Inoltre, sono state trovate bruciature su viso, braccia e parte superiore del torace. La gamba sinistra, invece, è stata amputata da una benna di un escavatore meccanico. La donna avrebbe provato a difendersi durante la violenta aggressione: a confermarlo almeno quattro fendenti. Sono i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia. La donna era scomparsa lo scorso 8 gennaio ed è stata ritrovata senza vita la scorsa domenica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

