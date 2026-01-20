Federica Torzullo è stata vittima di un gesto violento che le ha causato la morte. È stata colpita con 23 coltellate, principalmente al collo e al volto, e alcune parti del suo corpo sono state amputate. Questa tragedia evidenzia la brutalità dell'aggressione e solleva questioni sulla sicurezza e sulla prevenzione della violenza. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e le motivazioni di questo grave episodio.

Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate e il primo fendente l'ha colpita al lato destro del collo. Inoltre, sono state trovate bruciature su viso, braccia e parte superiore del torace. La gamba sinistra, invece, è stata amputata da una benna escavatore meccanico. Sono i risultati dell'autopsia sul corpo della 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica. Intanto, la Procura di Civitavecchia contesta al marito Claudio Agostino Carlomagno il reato di femminicidio. L'uomo è accusato anche di occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, l'autopsia: uccisa con 23 coltellate, colpita al collo e al volto. Amputate parti del corpo

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.

Federica Torzullo, la verità dall'autopsia: uccisa con 20 coltellate. Si cerca l'arma del delitto nell?azienda del marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo è stata trovata morta con 20 ferite da arma da taglio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Federica Torzullo uccisa e sotterrata nell'azienda del marito, l'autopsia per capire se poteva essere salvata. Luigi Mangiapelo: Uccisa come mia figlia, rivivo quell'incubo; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Il papà di Federica: Sentivo che era lui. I pm: delitto feroce, l’ipotesi di un complice; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato.

Federica Torzullo, la verità dall'autopsia: uccisa con 20 coltellate. Si cerca l'arma del delitto nell’azienda del marito Claudio Carlomagno - Dopo dieci giorni di incertezza, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto il 18 gennaio, sepolto a circa due metri di profondità in ... msn.com

Delitto di Anguillara, l’autopsia: Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate - Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, è quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo della donna. L'interrogatorio di convalida del fermo per Carlomagno è fissato per mercoledì in ... tgcom24.mediaset.it

Quello di Federica Torzullo non è un semplice omicidio. La Procura di Civitavecchia contesterà al marito Claudio Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere, il reato di femminicidio per l’uccisione della moglie. Lo ha deciso il procuratore capo Alberto Liguori - facebook.com facebook

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com