Federica Torzullo l' autopsia | uccisa con 23 coltellate colpita al collo e al volto Amputate parti del corpo

Federica Torzullo è stata vittima di un gesto violento che le ha causato la morte. È stata colpita con 23 coltellate, principalmente al collo e al volto, e alcune parti del suo corpo sono state amputate. Questa tragedia evidenzia la brutalità dell'aggressione e solleva questioni sulla sicurezza e sulla prevenzione della violenza. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e le motivazioni di questo grave episodio.

Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate e il primo fendente l'ha colpita al lato destro del collo. Inoltre, sono state trovate bruciature su viso, braccia e parte superiore del torace. La gamba sinistra, invece, è stata amputata da una benna escavatore meccanico. Sono i risultati dell'autopsia sul corpo della 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica. Intanto, la Procura di Civitavecchia contesta al marito Claudio Agostino Carlomagno il reato di femminicidio. L'uomo è accusato anche di occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

