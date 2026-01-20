Federica Torzullo autopsia rivela | uccisa con 23 coltellate di cui 19 tra collo e viso gamba sinistra amputata e ustioni su volto braccia e torace

L’autopsia di Federica Torzullo, vittima di femminicidio ad Anguillara, ha evidenziato 23 coltellate, molte concentrate su collo e viso, oltre a ustioni e l’amputazione della gamba sinistra. I risultati forniscono dettagli importanti sulla tragica scena del delitto, contribuendo alle indagini in corso.

