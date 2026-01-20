Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate l' autopsia | gamba amputata bruciature su viso braccia e torace

Federica Torzullo è stata trovata morta dopo dieci giorni di ricerca. L’autopsia ha rivelato 23 ferite da coltello, amputazione di una gamba e bruciature su viso, braccia e torace. Il corpo, rinvenuto il 18 gennaio a circa due metri di profondità in un terreno vicino all’azienda, solleva interrogativi sulle cause e le circostanze di questa tragica vicenda.

Dopo dieci giorni di incertezza, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto il 18 gennaio, sepolto a circa due metri di profondità in un terreno adiacente all'azienda del marito, Claudio Carlomagno. La scoperta ha svelato un quadro di estrema ferocia: come riporta La Repubblica, la donna sarebbe stata colpita con circa venti coltellate. Il ritrovamento Dopo l'omicidio, l'indagato avrebbe tentato di dare fuoco al cadavere e di farlo a pezzi per renderlo irriconoscibile e ostacolarne l'identificazione, prima di nasconderlo sotto terra. 🔗 Leggi su Leggo.it

Femminicidio Torzullo, l’autopsia: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistraÈ stata effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche.

Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra»L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra.

