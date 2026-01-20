Federica Brignone si lascia andare all’emozione in un momento di forte commozione, condividendo un abbraccio con Francesca Marsaglia. Questo gesto semplice rappresenta molto più di un semplice gesto di supporto, incarnando il valore dell’amicizia e della solidarietà nello sport. Un’immagine che ricorda come, anche nelle competizioni, il rispetto e l’affetto tra atleti siano elementi fondamentali, sottolineando il lato più umano di questa disciplina.

Un abbraccio vale più di mille parole. E spesso nell’incontro tra due colleghe, tra due amiche, c’è il senso stesso dell’amore in senso lato, ma anche il senso dello sport a tutto tondo. E’ destinato a diventare virale, e per una volta è una bella notizia, il fuori onda di un’intervista che coinvolge Francesca Marsaglia, inviata sul campo di Eurosport Italia, e Federica Brignone, fuoriclasse che ha appena conquistato una clamorosa sesta posizione nel gigante di Kronplatz dopo il lunghissimo stop per infortunio. L’ex sciatrice ha intercettato la “tigre” proprio poco dopo la seconda manche per una breve dichiarazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone scoppia in lacrime per la commozione: l’abbraccio con Francesca Marsaglia

Leggi anche: L’ultimo abbraccio a Piero: "La luce dinanzi come speranza". Lacrime e commozione in Duomo

Federica Brignone ferma l’intervista e scoppia a piangere: “Non ce la faccio davanti a lei”Federica Brignone, recentemente tornata alle gare dopo un grave infortunio, ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Kornplatz.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Brignone dice no, si apre lo scontro prima delle Olimpiadi.

Federica Brignone ferma l’intervista e scoppia a piangere: Non ce la faccio davanti a lei - Federica Brignone ha chiuso al sesto posto lo slalom gigante di Kornplatz. Un ritorno in pista da sogno per l’azzurra a 292 giorni dal gravissimo infortunio alla gamba. Al termine della gara la ... fanpage.it

Federica Brignone scoppia in lacrime per la commozione: l’abbraccio con Francesca Marsaglia - Un abbraccio vale più di mille parole. E spesso nell'incontro tra due colleghe, tra due amiche, c'è il senso stesso dell'amore in senso lato, ma anche il ... oasport.it

Lì, dove volano le aquile e sciano le tigri, Federica Brignone torna nel circuito, nel suo circuito dove lo scorso anno ha dominato da regina incontrastata e dimostra a tutti perché resta una delle sciatrici più forti nella storia Azzurra e non solo. Dopo oltre 290 gio - facebook.com facebook

#Sinner esaltato da Federica #Brignone: "Fenomenale. Non è paragonabile a quello che io... x.com