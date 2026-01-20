Fedeli | minuto silenzio in aula Camera

L'aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Valeria Fedeli, recentemente scomparsa. Questo momento di raccoglimento rappresenta un omaggio al suo contributo e alla sua figura. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme e con sobrietà, evidenziando l'importanza del ricordo in un contesto istituzionale.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha ricordato con un minuto di silenzio Valeria Fedeli, scomparsa nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fedeli: minuto silenzio in aula Camera Svizzera: aula Camera osserva minuto di silenzio per vittimeL'aula della Camera dei Deputati ha dedicato un momento di silenzio, su richiesta del presidente Lorenzo Fontana, in memoria delle vittime dell'incidente di Crans Montana in Svizzera. Leggi anche: Camera: domani commemorazione Fedeli in aula La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Consiglio: un minuto di silenzio in commemorazione di Valeria Fedeli e Rolando Nannicini; Consiglio regionale, un minuto di silenzio per Valeria Fedeli e Rolando Nannicini; Consiglio della Toscana si apre con un minuto di silenzio per Fedeli e Nannicini; Addio a Valeria Fedeli: una vita tra scuola, sindacato e la lotta per la parità - In Terris. Fedeli: il ricordo in aula del Senato, un minuto di silenzio e applauso bipartisanRoma, 14 gen (Adnkronos) - Commozione e affetto in aula al Senato per la scomparsa di Valeria Fedeli. E' stato il presidente di turno Gianmarco Centinaio a dare formale notizia all'emiciclo di palaz ... lagazzettadelmezzogiorno.it Fedeli: Assemblea gruppi Pd osserva minuto di silenzio, 'grazie per quanto fatto'Roma, 14 gen (Adnkronos) - Ricordiamo con un minuto di silenzio Valeria Fedeli. Il suo impegno nelle istituzioni, da vice presidente del Senato, ministra, appassionata femminista, sindacalista, dirig ... lagazzettadelmezzogiorno.it How to Stand Out in a Crowded Niche in 2026 (The 3-Step Blueprint) La seduta odierna del Consiglio regionale si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Valeria Fedeli e Rolando Nannicini, scomparsi nei giorni scorsi. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.