Nel 2025, l’Italia si distingue come destinazione privilegiata per turisti e coppie internazionali, registrando un incremento significativo di presenze e matrimoni stranieri. Questa tendenza conferma il ruolo del nostro paese come meta di charme e cultura, attrattiva per visitatori e sposi di tutto il mondo. La crescita prevista sottolinea l’importanza del settore nel rafforzare l’economia e promuovere il patrimonio italiano a livello globale.

Nei vicoli delle città d’arte rimbalzano accenti lontani, sui treni sfilano bouquet tra trolley e mappe piegate. Qualcosa è cambiato: l’Italia non è solo meta di viaggio, è diventata il luogo dove fissare ricordi che restano—anche un “sì”. E nel 2025 questo slancio tocca il suo picco. Capita di sentirlo al bancone di un bar. Il barista saluta in tre lingue, indica una chiesa barocca a una coppia emozionata, poi spiega dove si prende il vaporetto. L’immagine è semplice, ma rivela un dato culturale: l’Italia è tornata ad essere un magnete. Un brand vivo, non solo un logo. A trainarlo sono il turismo internazionale che riparte forte e un fenomeno più intimo ma in chiara crescita: i matrimoni di coppie straniere che qui scelgono di giurarsi amore. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Esplosione di turismo e matrimoni stranieri in Italia: record storico nel 2025

