La sceneggiatrice del film campione di incassi ha svelato che è stato rimosso dal montaggio finale un momento con Glinda e Fiyero. La sceneggiatrice di Wicked - Parte 2 ha rivelato l'esistenza di una scena tagliata che aveva come protagonisti Ariana Grande e Jonathan Bailey, gli interpreti di Glinda e Fiyero. Dana Fox, in un'intervista rilasciata a Deadline, ha infatti dichiarato che gli spettatori non hanno visto un momento molto romantico tra i due personaggi. Non proseguite con la lettura se non volete: la notizia contiene spoiler! La scena tagliata dal film Dana Fox, parlando del film Wicked - Parte 2, ha dichiarato: "C'era una scena con Fiyero e Glinda che abbiamo tagliato e in cui si baciavano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked - Parte 2, Ariana Grande e Jonathan Bailey erano protagonisti di una scena tagliata 'molto romantica'

