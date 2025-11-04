Quarticciolo ci sono 250 sgomberi all’orizzonte Aperto un tavolo per evitare l’emergenza sociale
Più che “modello Caivano”, al Quarticciolo si aspettano il “modello Primavalle". Dopo la riunione del 31 ottobre, durante la quale l'assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia ha affrontato le criticità relative ai numerosi sgomberi in programma, la soluzione scelta per evitare il caos nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Al Quarticciolo per i 25 anni di Cantiere Infanzia, una realtà straordinaria che vive in un immobile del patrimonio di Roma Capitale. Qui ci sono un asilo nido, una ludoteca, un teatro all’aperto, un grande giardino: uno spazio che dal 1997 è stato trasformato in - facebook.com Vai su Facebook
Quarticciolo, ci sono 250 sgomberi all’orizzonte. Aperto un tavolo per evitare l’emergenza sociale - Il 31 ottobre incontro tra Comune, Ater, polizia locale, V municipio e realtà sociali del quartiere. Secondo romatoday.it
Sgomberi al Quarticciolo, il municipio chiede lo stop: "Tutelare i fragili o si rischia l'emergenza" - La richiesta è contenuta in una mozione che verrà discussa in consiglio municipale: "Questi processi vanno governati, è necessario individuare soluzioni alternative ... Si legge su romatoday.it
Quarticciolo, occupato il municipio dopo gli sgomberi di due case Ater: “È più facile parlare all’Onu che al Comune di Roma” - Dopo gli sfratti di due famiglie da case Ater, gli attivisti del collettivo Quarticciolo Ribelle hanno occupato la sede del Municipio V e della polizia ... fanpage.it scrive