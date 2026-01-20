Eliminare il glutine fa dimagrire ma non per il motivo che pensi

Eliminare il glutine dalla dieta può portare a una riduzione del peso, ma non è questa la ragione principale. Spesso si percepisce una diminuzione delle calorie o un miglioramento delle abitudini alimentari, che contribuiscono al dimagrimento. Tuttavia, la relazione tra glutine e aumento di peso è più complessa di quanto si possa pensare, e non tutti devono evitare il glutine per perdere peso.

Eliminare il glutine dalla dieta può coincidere con una perdita di peso, ma non perché il glutine faccia ingrassare. Secondo gli studi scientifici, il calo dipende da cambiamenti nella scelta dei cibi e da un effetto iniziale che non riguarda il grasso corporeo.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: "Eliminare questi alimenti fa dimagrire il doppio": lo studio Leggi anche: Ma è proprio vero che il nuoto fa dimagrire? Lo chiediamo all'esperto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Pasta promossa a cena: studi e nutrizionisti sfatano il mito dell’aumento di peso. Eliminare il glutine fa dimagrire, ma non per il motivo che pensi - Eliminare il glutine dalla dieta può coincidere con una perdita di peso, ma non perché il glutine faccia ingrassare ... fanpage.it Celiachia, perché è l’ora di eliminare l’Iva sui prodotti senza glutine - L’Aic ha presentato alle istituzioni italiane una proposta per eliminare l’Iva sui prodotti senza glutine prendendo spunto da iniziative analoghe realizzate in Spagna e in Portogallo. L'aumento ... vita.it Chiariamo una volta per tutte: non servono posate “dedicate ai celiaci” Le posate possono contaminarsi SOLO se non vengono pulite correttamente. Un lavaggio accurato (a mano o in lavastoviglie) è sufficiente per eliminare residui di glutine. Per saperne di p - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.