Eliminare il glutine fa dimagrire ma non per il motivo che pensi

Eliminare il glutine dalla dieta può portare a una riduzione del peso, ma non è questa la ragione principale. Spesso si percepisce una diminuzione delle calorie o un miglioramento delle abitudini alimentari, che contribuiscono al dimagrimento. Tuttavia, la relazione tra glutine e aumento di peso è più complessa di quanto si possa pensare, e non tutti devono evitare il glutine per perdere peso.

Eliminare il glutine dalla dieta può coincidere con una perdita di peso, ma non perché il glutine faccia ingrassare. Secondo gli studi scientifici, il calo dipende da cambiamenti nella scelta dei cibi e da un effetto iniziale che non riguarda il grasso corporeo.

