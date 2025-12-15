Chieti Scalo Noi scende in campo per le elezioni | Serve un vero rinnovamento sosteniamo Carbone

Chieti Scalo si prepara alle prossime elezioni con un forte richiamo alla partecipazione civica e al cambiamento. In un appello pubblico, Noi sostiene Carbone, evidenziando l’importanza di un rinnovamento vero e di una visione futura differente rispetto alle logiche della politica tradizionale. Un messaggio per coinvolgere i cittadini e promuovere un nuovo corso per la comunità.

© Chietitoday.it - Chieti Scalo Noi scende in campo per le elezioni: “Serve un vero rinnovamento, sosteniamo Carbone” Un appello alla partecipazione civica, un manifesto contro le «logiche della politica tradizionale e una visione chiara per il futuro di Chieti Scalo». “Chieti Scalo Noi” ufficializza la sua presenza nella scena politica cittadina in vista delle prossime elezioni amministrative, annunciando il. Chietitoday.it Chieti. No all'abbattimento di case per il raddoppiamento ferroviario Benzinaio rapinato a Chieti Scalo dopo la chiusura: indagano i carabinieri - Lo avrebbero seguito per poi sorprenderlo mentre scendeva dall'auto e sottrargli il borsello con l'incasso: un colpo da circa 25mila euro ... chietitoday.it RAPINA a Chieti Scalo: minacciano un benzinaio e fuggono con l'incasso La notizia: https://cityne.ws/Ka9JK - facebook.com facebook