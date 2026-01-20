Eboli grave incidente stradale | bambino in condizioni critiche il padre positivo all’alcol test

Un incidente stradale a Eboli ha coinvolto un bambino di otto anni, le cui condizioni sono attualmente considerate critiche. Sul luogo, è stato anche riscontrato che il padre coinvolto è risultato positivo all’alcol test. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Restano gravi le condizioni di un bambino di otto anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato lungo una strada provinciale del territorio di Eboli. Il minore viaggiava a bordo dell'auto guidata dal padre, risultato positivo all'alcol test. L'uomo, residente nel comprensorio della Piana del Sele, dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e di diverse violazioni al Codice della strada. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, come previsto dalla normativa vigente. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

