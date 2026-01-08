Checco Zalone è disposto a tutto pur di strappare una risata Per Buen Camino la cura è stata maniacale

Buen Camino ha raggiunto risultati straordinari, con oltre 53 milioni di euro incassati in sole due settimane, grazie anche alla partecipazione di Checco Zalone e alla regia di Gennaro Nunziante. Un successo che testimonia l’interesse del pubblico e la cura dedicata alla produzione. Questi numeri riflettono l’impatto positivo di un film capace di coinvolgere e divertire, confermando la forte presenza nel panorama cinematografico italiano.

Sono numeri eccezionali quelli registrati da Buen Camino: 53.122.553 euro gli incassi dopo appena due settimane di programmazione dell'ultimo film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, 17.056.378 dei quali ricavati solo nel primo weekend di gennaio 2026. Il successo conferma l'attore. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Checco Zalone divide il cinema: una sala dice no a “Buen Camino” Leggi anche: Taheri: “Checco Zalone un talento, offensivo ridurre Buen Camino a una battuta su Gaza” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Checco Zalone, in «Buen Camino» anche battute su Gaza e Schindler's List: «Intelligentemente scorretto» - Ho grandi aspettative: James Cameron dovrebbe svegliarsi il 26 e chiedersi chi è sto Zalone» Invece di lamentarsi del "politicamente corretto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone - Buen Camino è il titolo del nuovo film di Checco Zalone che sarà diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme a Checco Zalone della sceneggiatura. mymovies.it Il nuovo film di Zalone, la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz - Stasera, su tutte le reti Mediaset, arriva un videomessaggio “a sorpresa” di Checco Zalone: un primo segnale del ritorno dell’artista più amato del cinema italiano. quotidiano.net Avete visto l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino Avendo avuto la fortuna di percorrere il Cammino di Santiago, guardarlo mi ha fatto fare un vero tuffo nel passato. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #BuenCamino - facebook.com facebook Buen camino è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.