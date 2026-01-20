Dove vedere in TV Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Il secondo turno del singolare maschile agli Australian Open 2026 si disputerà mercoledì 21 gennaio a Melbourne. In campo il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, che affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. Di seguito le informazioni su orari, programmazione e opzioni di streaming per seguire l’incontro.

Il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si aprirà domani, mercoledì 21 gennaio: tornerà in campo a Melbourne il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale sarà opposto al tedesco Yannick Hanfmann. Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il secondo del programma, che si aprirà all’1.30 ora italiana con il singolare femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la qualificata cinese Bai Zhuoxuan, mentre lo spagnolo ed il teutonico scenderanno in campo comunque non prima delle 4.00 ora italiana. La diretta tv del match dell’iberico del secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streamingPuoi seguire in TV e streaming la partita di Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, agli Australian Open 2026.

Dove vedere in tv Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming il match tra Jasmine Paolini e Aliaksandra Sasnovich, prima giornata degli Australian Open 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Lazio-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere la finale della Coppa d'Africa in tv e streaming: Marocco e Senegal si giocano il titolo; Dove vedere Lazio-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario.

Dove vedere Copenaghen- Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario - Tutto sulla gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League: le possibili scelte dei due allenatori ... msn.com

Inter-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Nel settimo turno della fase campionato i nerazzurri di Chivu ospitano i Gunners di Arteta, primi in classifica a punteggio pieno ... tuttosport.com

Roger Federer si sbilancia sugli AusOpen "Tifo Alcaraz. Vedere un ragazzo di 22 anni completare il Career Grand Slam sarebbe pazzesco, un momento speciale per lo sport." La leggenda svizzera ammette di sentirsi più affine allo stile dello spagnolo. - facebook.com facebook

MCENROE: “SE QUALCUNO PUÒ FARE IL GRANDE SLAM E' SINNER O ALCARAZ. MUSETTI PUÒ VINCERE UNO SLAM” In un’intervista al quotidiano La Stampa, John McEnroe si è espresso sul dualismo al vertice tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz x.com