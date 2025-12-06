Acceso il braciere dei Giochi di pace

Il fuoco sacro arde di passione e prestigio tra il volo delle Frecce Tricolori e le note beneauguranti di Volare. Acceso il braciere olimpico in piazza del Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con accanto il numero uno della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il nuovo passo verso i Giochi italiani è compiuto. Con gli applausi di centinaia di persone, delle massime cariche dello Stato e di altre autorità presenti. E la novità di due donne al «comando», cosa mai accaduta nella storia: la premier Meloni - presente alla cerimonia di ieri e che ha seguito passo dopo passo la preparazione dell'evento sin dal giorno del suo insediamento - e la presidente del Cio Coventry, al suo primo grande evento da quando riveste il ruolo di capo dello sport olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acceso il braciere dei Giochi di pace

