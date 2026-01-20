Dovbyk rientra a Roma dopo l’operazione | Sto bene

Artem Dovbyk è tornato a Roma dopo aver subito un intervento chirurgico in Finlandia. L’attaccante della Roma è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno alle 12:10. In una nota, Dovbyk ha confermato di sentirsi bene e ha espresso la volontà di riprendersi al meglio per tornare in campo con la squadra.

Rientro in Italia per Artem Dovbyk. Il centravanti della Roma è atterrato a Aeroporto di Ciampino intorno alle 12:10, all’indomani dell’intervento chirurgico effettuato in Finlandia. L’operazione è stata eseguita dal professor Lasse Lempainen per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata nel match contro il Lecce. Dovbyk si è presentato con le stampelle ma ha rassicurato i cronisti presenti con poche parole: “Sto bene”. Per l’attaccante ucraino si apre ora la fase di recupero: lo stop sarà lungo, con tempi di rientro stimati in almeno due mesi. La Roma monitora l’evoluzione clinica giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

