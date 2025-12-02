Roma emergenza punta | quando rientra Dovbyk
La sconfitta incassata dalla Roma nel big match casalingo contro il Napoli priva i giallorossi del primo posto in classifica, ma soprattutto riporta al centro del villaggio alcune criticità che nelle ultime settimane sembravano esser state risolte. Gasperini ha provato in tutti i modi a non far spuntare da sotto al tappeto il problema a suon di trovate tattiche, ma alla fine, con l’ennesima sconfitta stagionale della Roma contro una diretta concorrente, la mancanza di una punta centrale in forma è tornata ad essere un dato di fatto tanto evidente quanto urgente da risolvere. Ferguson è rientrato da poco e ancora non è al massimo e Dovbyk è fermo ai box da inizio novembre: la sensazione, al netto dei passaparola di mercato, è che gran parte delle potenzialità della squadra quest’anno dipendano dalla capacità dell’ucraino di rimettersi in forma e, soprattutto, di sbloccarsi definitivamente con la casacca giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Municipio Roma IV: Mariani (Fd'I), maggioranza divisa su iniziativa per emergenza freddo Roma, 01 dic - (Agenzia_Nova) Questa mattina, "in commissione Politiche sociali, abbiamo discusso la proposta 'Una Coperta per Natale', da me presentata e condivisa - facebook.com Vai su Facebook
AS Roma, si fa male anche Dovbyk: emergenza attacco per Gasperini ift.tt/3ZeXF4Q Vai su X
Roma, fuga di gas sulla Casilina: emergenza rientrata - Paura questa mattina in via Casilina, all’altezza di Labico, per una fuga di gas causata dalla rottura accidentale di una tubazione di media pressione durante alcuni lavori. Segnala rainews.it
Lazio, Vecino torna e punta il Genoa: ecco come lo utilizzerà Sarri - Un sospiro di sollievo nel momento di massima emergenza, una boccata d'ossigeno che aiuta a respirare un po'. Secondo corrieredellosport.it
Roma, Dybala scalda i motori. Lazio in emergenza tra infortuni e nazionali - Maurizio Sarri tiene tutto aperto, ma difficilmente Rovella sarà della partita domani: al suo posto, col Sassuolo in Emilia, giocherà Cataldi. rainews.it scrive
FLASH – Novità Roma: Ferguson è rientrato oggi in gruppo! Bailey e Ndicka… - E' ripreso oggi a Trigoria il lavoro della Roma verso la ripresa del campionato contro la Cremonese: ecco le novità dall'allenamento di oggi. Si legge su msn.com