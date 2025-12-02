La sconfitta incassata dalla Roma nel big match casalingo contro il Napoli priva i giallorossi del primo posto in classifica, ma soprattutto riporta al centro del villaggio alcune criticità che nelle ultime settimane sembravano esser state risolte. Gasperini ha provato in tutti i modi a non far spuntare da sotto al tappeto il problema a suon di trovate tattiche, ma alla fine, con l’ennesima sconfitta stagionale della Roma contro una diretta concorrente, la mancanza di una punta centrale in forma è tornata ad essere un dato di fatto tanto evidente quanto urgente da risolvere. Ferguson è rientrato da poco e ancora non è al massimo e Dovbyk è fermo ai box da inizio novembre: la sensazione, al netto dei passaparola di mercato, è che gran parte delle potenzialità della squadra quest’anno dipendano dalla capacità dell’ucraino di rimettersi in forma e, soprattutto, di sbloccarsi definitivamente con la casacca giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, emergenza punta: quando rientra Dovbyk