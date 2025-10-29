Stefano Massini al Teatro Chiesa con Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Massini racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti. In “Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man”, in scena al Teatro Ivo Chiesa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Massini, unico autore italiano a essersi aggiudicato un Tony Award, ripercorre la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

stefano massini teatro chiesaStefano Massini al Teatro Chiesa con “Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man” - In “Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man”, in scena al Teatro Ivo Chiesa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 n ... genovatoday.it scrive

stefano massini teatro chiesaAl teatro Ivo Chiesa arriva Stefano Massini con “Donald”, racconto epico dell’ascesa di Trump - Dopo i successi nei teatri di tutto il mondo con Lehman Trilogy e Manhattan Project, il drammaturgo e narratore Stefano Massini affronta un nuovo capitolo di epica americana, concentrandosi su ... Lo riporta msn.com

stefano massini teatro chiesaLe lettere del preside ai genitori, quelle che lui scriveva alle ragazze, l’ossessione per l’oro: Stefano Massini racconta Donald Trump a teatro - Lo spettacolo "Donald" di Stefano Massini al Piccolo Teatro di Milano esplora la psicologia e le origini di Trump ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Massini Teatro Chiesa