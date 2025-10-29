Stefano Massini al Teatro Chiesa con Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man
Stefano Massini racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti. In “Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man”, in scena al Teatro Ivo Chiesa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Massini, unico autore italiano a essersi aggiudicato un Tony Award, ripercorre la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
ALFABETO DELLE EMOZIONI mercoledì 29 ottobre - ore 21,00 SPETTACOLO SOLD OUT di e con Stefano Massini produzione Savà Produzioni Creative Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come Vai su Facebook
“IO, PREMIO NOBEL” Stefano Massini raccoglie decine di affermazioni pubbliche di Donald Trump, e con quelle compone il discorso ufficiale del Presidente se vincesse davvero il premio Nobel per la Pace. https://la7.it/piazzapulita/video/io-premio-nobel-il-ra - X Vai su X
