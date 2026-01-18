Bodo Glimt-Manchester City Champions League 20-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Analisi e dettagli sulla sfida tra BodoGlimt e Manchester City, in programma il 20 gennaio 2026 alle 18:45, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici per comprendere l’andamento della partita e le possibilità di qualificazione del Manchester City agli ottavi.

Il percorso del Manchester City per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League passa per la trasferta sul campo sintetico del Bodo Glimt, nel match valido per il settimo turno del girone unico. Gli inglesi hanno 13 punti e sono al momento terzi con PSG e Atalanta, e con un successo avrebbero praticamente la certezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League, 20-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League, 20-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl 20 gennaio 2026 alle ore 18:45, si disputa BodoGlimt-Manchester City, match valido per il settimo turno della fase a gironi di Champions League. Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League, 21-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros in trasferta a IstanbulIl match tra Galatasaray e Atlético Madrid, valido per la Champions League, si disputa mercoledì 21 gennaio 2026 alle 18:45 a Istanbul. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Bodo Glimt-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla - Manchester City é una delle partite della 7a giornata di Champions League. calciostyle.it Settimana decisiva per la Champions League: martedì sera Bodo/Glimt-Manchester City in differita su Cielo; diretta su Sky Sport e Now TV. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-gratis-cielo-20-gennaio-2026-854224.htmlutm_ - facebook.com facebook #DiCanio sul #BodøGlimt: "Salmonari con la #Roma, contro la Lazio già professionisti" #ASRoma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.