Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino | Trump e la situazione geopolitica internazionale

Ecco #DimmiLaVerità del 20 gennaio 2026, con il generale Giuseppe Santomartino. In questo intervento, viene analizzata la situazione geopolitica internazionale, considerando le recenti azioni di Donald Trump e le loro implicazioni. Il commento offre una riflessione approfondita sui principali sviluppi mondiali, fornendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Ecco #DimmiLaVerità del 19 gennaio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo gli ultimi sviluppi di politica internazionale tra Groenlandia e Gaza. Ecco #DimmiLaVerità del 18 gennaio 2026. La deputata di Azione Federica Onori commenta lo smarcamento del M5s sulla risoluzione sull'Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 15 gennaio 2026. Il deputato della Lega Eugenio Zoffili ci spiega perché l'operazione Strade Sicure dei nostri militari andrà avanti e sarà potenziata.

