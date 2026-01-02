Dimmi La Verità | Santomartino | Il punto sulla situazione internazionale a partire dall' Ucraina

Il 2 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta un aggiornamento sulla situazione internazionale, con un focus sull’Ucraina. Il generale Giuseppe Santomartino analizza gli sviluppi recenti e le dinamiche geopolitiche in atto, offrendo una panoramica obiettiva e informativa. Questo intervento aiuta a comprendere meglio le sfide attuali e le implicazioni future per la scena internazionale.

