Dimmi La Verità | Santomartino | Il punto sulla situazione internazionale a partire dall' Ucraina
Il 2 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta un aggiornamento sulla situazione internazionale, con un focus sull’Ucraina. Il generale Giuseppe Santomartino analizza gli sviluppi recenti e le dinamiche geopolitiche in atto, offrendo una panoramica obiettiva e informativa. Questo intervento aiuta a comprendere meglio le sfide attuali e le implicazioni future per la scena internazionale.
Ecco #DimmiLaVerità del 2 gennaio 2026. Con il generale Giuseppe Santomartino facciamo il punto sulla situazione internazionale a partire dall'Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina»
Leggi anche: Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «L'islamofobia è un assist per i terroristi islamici»
Battista... dimmi un po', dimmi la verità ... a pesce, come stiamo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.