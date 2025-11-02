Olanda | Salvini ' non dimentichiamo assassinio Theo van Gogh'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Oggi, ventuno anni fa, Theo van Gogh veniva assassinato da un estremista islamico. Noi non dimentichiamo". Lo scrive su X il segretario della Lega, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

