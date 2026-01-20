Dimessi i sindaci ecco i commissari per San Bonifacio e Colognola ai Colli

Il 19 gennaio, il prefetto di Verona ha sospeso i consigli comunali di San Bonifacio e Colognola ai Colli, nominando due commissari straordinari. Questa decisione apre una fase di gestione temporanea dei rispettivi enti locali, sostituendo le amministrazioni democraticamente elette. La misura, prevista dalla normativa in casi di necessità, mira a garantire la continuità amministrativa e il corretto funzionamento dei servizi pubblici.

Ieri, 19 gennaio, il prefetto di Verona Demetrio Martino ha ufficializzato la sospensione dei consigli comunali di San Bonifacio e Colognola ai Colli e il contestuale avvio della gestione straordinaria tramite la nomina di due commissari. Questi funzionari assumeranno la guida degli enti locali.

Dimissioni sindaci Est Veronese: Pd denuncia implosione centrodestra “Quello a cui stiamo assistendo nell’Est Veronese non è un semplice incidente di percorso amministrativo, ma il segnale di un’implosione del sistema di potere della destra scaligera ch - facebook.com facebook

