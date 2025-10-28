diMartedì | l’attualità politica la manovra economica e le guerre al centro del talk

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 28 ottobre, alle 21:15 su La7 con una nuova puntata di diMartedì, il talk show di approfondimento politico ed economico. Anticipazioni e ospiti del 28 ottobre 2025. Al centro del nuovo appuntamento – come di consueto – l’ attualità: l’Italia della politica del muro contro muro, con maggioranza e opposizione impegnate nella costante delegittimazione dell’avversario. Floris, insieme ai suoi ospiti, si chiederà a chi giova tutto questo. Grande attenzione, naturalmente, anche all’ economia, con i dissidi tra i leader del governo Meloni sulla manovra economica e con tutti i cambiamenti in corso in materia di tasse per famiglie e imprese, e di pensioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì: l’attualità politica, la manovra economica e le guerre al centro del talk

