Cambio sulla panchina del Peglio: Contini prende il posto di Giorgini. Oggi alle 20:30 si disputa il recupero della 15ª giornata di Seconda categoria, girone B, tra Arzilla e U.S. Fortuna Fano, entrambe a quota 16 punti. La sfida rappresenta un importante momento di valutazione per le due squadre in un campionato ancora aperto.

Oggi alle 20,30 si recupera la gara di Seconda categoria (girone B, 15ª giornata) Arzilla-U.S.Fortuna Fano (entrambe a 16 punti). L’Arzilla sabato ha pareggiato con il Gradara mente il Fortuna Fano è reduce dalla vittoria sul campo della Real Metauro6 punti. Per il girone A si recuperano invece domani due partite: Casinina Calcio-Viridissima Apecchio (ore 15): i locali hanno superato il Piandimeleto 1-0 e hanno 23 punti, 3 più dell’Apecchio che ha battuto in trasferta (1-2) la Vigor San Sisto, seconda in classifica. Inoltre Durantina Santa Cecilia-Cantiano (ore 15), in caso di vittoria il Cantiano (che sabato ha vinto a Cagli) potrebbe salire in terza posizione, menre la Durantina sta cercando di ulasciare la zona a rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Cambio sulla panchina del Peglio. Contini prende il posto di Giorgini

Leggi anche: Cambio al comando del 7° "Vega", il colonnello Vita prende il posto del parigrado Tonon

Leggi anche: Cambio al comando del 7° "Vega", il colonnello Vita prende il posto del parigrado Tonon

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Battipagliese, ancora un cambio in panchina: arriva Iuliano al posto di Vitale; PROMOZIONE. Ufficiale un nuovo cambio di panchina; Esonerato l'allenatore, il club per risalire punta sull'ex centrocampista da oltre 400 presenze tra i Prof; Traballa la panchina di Zappavigna: W3 Maccarese verso il cambio.

Dilettanti. Cambio sulla panchina del Peglio. Contini prende il posto di Giorgini - L’ex Pergolese Guiducci guiderà la Vigor Castelfidardo. sport.quotidiano.net