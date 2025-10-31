Cambio al comando del 7° Vega il colonnello Vita prende il posto del parigrado Tonon
Nella mattinata di venerdì, presso la sede del 7° Reggimento AVES “Vega”, il Colonnello pilota Federico Tonon ha ceduto il comando al Colonnello pilota Danilo Vita, nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità militari, civili e religiose, tra cui il Comandante della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
