Detriti sui binari dopo la mareggiata chiuso un tratto di ferrovia Messina-Catania

A causa delle conseguenze di una mareggiata, un tratto della linea ferroviaria Messina-Catania tra Alì Terme e Giampilieri è stato temporaneamente chiuso. La presenza di detriti sui binari ha reso necessario sospendere la circolazione dei treni, causando disagi ai pendolari e alle operazioni di trasporto nella zona. La riapertura sarà possibile solo dopo la rimozione dei materiali e la verifica della sicurezza della linea.

Il maltempo crea disagi anche alla circolazione dei treni. Ferrovie dello Stato ha disposto la chiusura della linea ferroviaria Messina-Catania tra le stazioni di Alì Terme e Giampilieri. Nuova emergenza viabilità per il maltempo, chiude anche la SS 185: il punto su tutte le criticità nel.

