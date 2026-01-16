Finisce sotto i binari della metro | gravissima una persona chiuso un tratto di M3

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, una persona è stata travolta da un treno della linea M3 alla stazione di Repubblica, a Milano. L’incidente, avvenuto sotto i binari, ha causato il grave infortunio dell’individuo, spingendo alla chiusura temporanea di un tratto della metro. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le circostanze dell’accaduto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.