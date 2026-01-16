Finisce sotto i binari della metro | gravissima una persona chiuso un tratto di M3
Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, una persona è stata travolta da un treno della linea M3 alla stazione di Repubblica, a Milano. L’incidente, avvenuto sotto i binari, ha causato il grave infortunio dell’individuo, spingendo alla chiusura temporanea di un tratto della metro. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le circostanze dell’accaduto.
Appena si è reso conto della situazione ha cercato di frenare, ma l’impatto è stato inevitabile. Una persona è stata travolta da un treno della M3 (la “Gialla”) nella stazione di “Repubblica” nella mattinata di venerdì 16 gennaio.Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Per il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
