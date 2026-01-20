Denis Bergamini la grande rimpatriata | Lui è qui con noi ci indica la strada

Il 20 gennaio 2026, a Boccaleone di Argenta, si è tenuta una giornata dedicata a Denis Bergamini, ricordato con affetto e rispetto. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno condiviso momenti di memoria e riflessione, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il suo ricordo. Un’occasione per rinnovare il legame con il passato e per riconoscere l’influenza duratura di Bergamini nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Boccaleone di Argenta (Ferrara), 20 gennaio 2026 – Una giornata intensa di emozioni, ricordi e partecipazione. Ieri mattina a Boccaleone, piccola frazione del comune di Argenta, si è svolto l'evento 'Un abbraccio a Denis', dedicato alla memoria di Denis Bergamini, calciatore simbolo del calcio argentano e cosentino. L'iniziativa organizzata dall'Arzenta Football Club. L'iniziativa, organizzata dall'Arzenta Football Club insieme al Cosenza Legends 8789 e al Walking Football Amici di Denis, ha richiamato centinaia di persone nonostante una mattinata grigia e fredda. Boccaleone, paese d'origine di Denis, si è trasformato in un luogo d'incontro e condivisione, accogliendo amici, dirigenti sportivi, calciatori, rappresentanti istituzionali e numerosi cittadini.

