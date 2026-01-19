denis bergamini la rimpatriata a boccaleone per ricordarlo il video

A Boccaleone, frazione di Argenta, si è svolta una rimpatriata in ricordo di Denis Bergamini. Tra i partecipanti, anche la sorella e i compagni di squadra del calciatore, simbolo del calcio argentino e cosentino, scomparso nel 1989. Il video documenta questa occasione di confronto e memoria, sottolineando il legame duraturo con il passato e l’affetto condiviso per Bergamini.

Tra i tanti che sono arrivati nella piccola frazione di Argenta (Ferrara) anche la sorella e i compagni di squadra del calciatore simbolo del calcio argentano e cosentino morto nel 1989

La sorella di Denis Bergamini a Fanpage: "Mio fratello non si è ucciso, ho cercato la verità per più di 30 anni" - Il 18 novembre 1989 il corpo di Denis Bergamini, calciatore 27enne del Cosenza, venne trovato sulla Statale 106.

"Un abbraccio a Denis": Evento un per ricordare Denis Bergamini organizzato da Arzenta FC, Cosenza Legends 87/89 e Walking Football Amici di Denis, con il patrocinio del Comune di Argenta. Lunedì 19 gennaio dalle 12 a Boccaleone.