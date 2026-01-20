Demolizione del palazzo di via Fauché Sala | Non credo che ci siano molti altri casi del genere

La demolizione del palazzo di via Fauché 9 a Milano, al centro di un’inchiesta della Procura sull’urbanistica, potrebbe rappresentare un caso isolato. Sala ha commentato la vicenda, sottolineando che non si tratta di un episodio comune. La vicenda evidenzia le complessità legate alle procedure urbanistiche e alla gestione di interventi edilizi in città.

La demolizione di uno dei palazzi finiti al centro dell’inchiesta della Procura potrebbe rimanere un caso isolato, secondo il sindaco di Milano Potrebbe rimanere un caso isolato la demolizione del cantiere di via Fauché 9 a Milano, uno dei palazzi finiti al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sull’urbanistica. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nella mattinata di martedì 20 gennaio. “Non credo che ci siano molti altri casi del genere e quello era un caso un po' particolare, però l'avvocatura sta dialogando con le famiglie, ovviamente in connessione o con l'approvazione della Procura - ha detto Sala parlando con i giornalisti -.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Urbanistica, Palazzo Marino ordina la demolizione del cantiere di via FauchéIl Comune di Milano ha emesso un’ordinanza di demolizione per il cantiere di via Fauché 9, avviato nel ottobre 2022.

Demolizione del palazzo di via Fauché, cresce l'allarme sull'urbanistica milaneseL’ordine di demolizione del palazzo di via Fauché 9 a Milano ha suscitato discussioni e preoccupazioni riguardo alla pianificazione urbanistica della città.

Argomenti discussi: Demolizione del palazzo di via Fauché, cresce l'allarme sull'urbanistica milanese; Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo…; Inchieste sull'urbanistica a Milano, il Comune ordina la demolizione del palazzo di via Fauché: Non è una ristrutturazione; Milano, il comune abbatte l’edificio sotto inchiesta.

Urbanistica Milano, il Comune ordina di abbattere il palazzo di via Fauchè - Palazzo Marino esegue la sentenza del Consiglio di Stato. L’intervento è nuova costruzione, non ristrutturazione: arriva il primo ordine di ... affaritaliani.it

Urbanistica a Milano, ordine di demolizione del primo palazzo (abusivo) costruito con la sola Scia. Palazzo Marino: Un atto dovuto - Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, palazzo Marino ha emesso l'ordine di abbattimento per la palazzina nel cortile di via Fauchè ... lanotiziagiornale.it

