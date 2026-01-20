La Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il nuovo reato di femminicidio per l’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara. Questo caso rappresenta una possibile svolta nella giurisprudenza italiana, riconoscendo il femminicidio come specifico reato penale. La vicenda evidenzia l’importanza di un’applicazione più mirata delle norme contro la violenza di genere.

La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l’uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo e l’ha sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. A questo punto l’uxoricida, che è indagato anche per occultamento di cadavere, rischia l’ergastolo. Secondo quanto scrivono i pm della procura della Repubblica di Civitavecchia, che hanno delegato le indagini ai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, il marito dopo aver ucciso la moglie, nella loro abitazione avrebbe tentato di bruciare il cadavere e di farlo a pezzi prima di sotterrarlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delitto di Anguillara: al marito di Federica Torzullo contestato il nuovo reato di femminicidio. FdI: è una svolta nella giurisprudenza

Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in ItaliaFederica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano.

