Dehors a Firenze | stop all’aumento di metri quadrati in area Unesco Nuove regole per le concessioni

Tra le novità per ottenere l'autorizzazione, il requisito di avere almeno 20 mq di sala interna; per avere la concessione è poi previsto l'obbligo di polizza assicurativa e fidejussoria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Dehors a Firenze: stop all’aumento di metri quadrati in area Unesco. Nuove regole per le concessioni

Altre letture consigliate

Firenze, stop ai dehors in 50 strade dell’area Unesco. Quali sono e cosa dice il protocollo d’intesa - Firenze, 11 novembre 2025 – Stop ai dehors all'esterno di attività di somministrazione di 50 strade fiorentine in area Unesco. Secondo lanazione.it

Firenze, dal 2026 stop ai dehors in 50 strade del centro storico: le nuove regole dopo 15 anni - Dal 2026 in 50 strade del centro storico di Firenze scatterà il divieto assoluto di dehors all’esterno degli esercizi commerciali. corrierefiorentino.corriere.it scrive

Firenze sta cominciando a limitare i dehors - Dal 2026 Firenze avrà nuove regole più stringenti sui dehors, gli spazi all’aperto con i tavolini di bar e ristoranti: in 50 strade dell’area protetta dall’Unesco, che corrisponde più o meno al centro ... Riporta ilpost.it

Dehors a Firenze, c'è la proroga con uno stop: vietati nuovi permessi in centro - Proroga della scadenza delle concessioni per dehors e tavolini accordata fino al prossimo 15 novembre ma, a sorpresa, anche il divieto di rilasciare, con lo sguardo rivolto alla stagione estiva, nuove ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Dehors Firenze, scadenza delle concessioni prorogata al 15 novembre - Firenze, 5 marzo 2025 – La giunta comunale di Firenze ha prorogato al prossimo 15 novembre i termini per la scadenza delle concessioni dei dehors (le verande dei locali in strada), sia ordinari che ... Lo riporta lanazione.it

Stop ai dehors in 50 strade dell'area Unesco di Firenze - Sono 50 le strade fiorentine in area Unesco in cui non sarà possibile allestire dehors all'esterno di attività di somministrazione, mentre per altre 73 sono fissate le tipologie di allestimenti ammiss ... Secondo msn.com