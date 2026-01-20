Decenni di neoliberalismo hanno prodotto disuguaglianze senza precedenti | oggi più che mai socialismo o barbarie

Dopo decenni di neoliberalismo, le disuguaglianze sociali sono aumentate significativamente. La crisi attuale evidenzia le fragilità di un sistema che favorisce pochi a discapito di molti. La deriva del capitalismo e le sue conseguenze richiedono un'analisi approfondita, per comprendere come sia possibile promuovere un modello più equo e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide della società contemporanea.

Il capitalismo predone e colonialista di Donald Trump è solo il punto di arrivo del fallimento sociale e morale del capitalismo e della democrazia liberali. Il nuovo rapporto dell’organizzazione internazionale Oxfam ci presenta un livello di diseguaglianza e sproporzione nella distribuzione di ciò che definiamo ricchezza, che non ha precedenti nella storia dell’umanità, nemmeno con l’epoca dei faraoni. Poche migliaia di super ricchi hanno accumulato 18600 miliardi di dollari, quasi raddoppiando il proprio patrimonio negli ultimi cinque anni. Nello stesso tempo la povertà globale non si è ridotta di nulla, metà della popolazione globale, cioè 4 miliardi di persone, vive in condizioni di povertà e tra questi quasi 2 miliardi non hanno neppure un’alimentazione sufficiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

Ci hanno raccontato per decenni che l'economia segue le leggi di natura. Che il mercato è come un ecosistema. Che si autoregola. Che se interferisci, lo rompi. Che se qualcuno resta indietro, è "naturale". Questa non è scienza. È propaganda.