Infantino presenta la prossima Coppa del Mondo a Washington: la stima sui telespettatori è mostruosa, il paragone con il SuperBowl impressiona. Il sipario si è alzato sulla prossima edizione della Coppa del Mondo. Nella prestigiosa cornice del Kennedy Center di Washington DC, è andata in scena la cerimonia per il sorteggio della fase a gironi del torneo che, nell’estate del 2026, vedrà i riflettori del pianeta puntati su Stati Uniti, Messico e Canada. A fare gli onori di casa e a introdurre quello che si preannuncia come un appuntamento storico per il calcio globale è stato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, che dal palco ha lanciato messaggi di grande impatto emotivo e mediatico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infantino senza filtri sui Mondiali 2026: «Sarà il più grande evento sportivo che l’umanità abbia mai visto e vedrà mai». Poi fa quel paragone col SuperBowl