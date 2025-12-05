Infantino senza filtri sui Mondiali 2026 | Sarà il più grande evento sportivo che l’umanità abbia mai visto e vedrà mai Poi fa quel paragone col SuperBowl
Infantino presenta la prossima Coppa del Mondo a Washington: la stima sui telespettatori è mostruosa, il paragone con il SuperBowl impressiona. Il sipario si è alzato sulla prossima edizione della Coppa del Mondo. Nella prestigiosa cornice del Kennedy Center di Washington DC, è andata in scena la cerimonia per il sorteggio della fase a gironi del torneo che, nell’estate del 2026, vedrà i riflettori del pianeta puntati su Stati Uniti, Messico e Canada. A fare gli onori di casa e a introdurre quello che si preannuncia come un appuntamento storico per il calcio globale è stato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, che dal palco ha lanciato messaggi di grande impatto emotivo e mediatico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Guardate questa immagine, alla Casa Bianca ospite di Donald Trump c'era anche Cristiano Ronaldo. Una cena che ha visto imbucarsi anche il presidente della FIFA Infantino, ma chi erano gli altri ammessi? - facebook.com Vai su Facebook
Infantino sicuro: «Sarà il più grande Mondiale di sempre per queste motivazioni. Penso che…» - Le parole del presidente della FIFA Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha tracciato le linee del prossimo evento calcistico globale ... Secondo calcionews24.com
Sorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Segnala ansa.it
Curaçao ai Mondiali e senza playoff. Grazie Infantino - Se ai Mondiali va Curaçao e non l'Italia, indipendentemente dalle cazzate della nostra Nazionale che valore tecnico può avere il torneo? Segnala corrieredellosport.it
La diplomazia di Infantino, con Trump dai Mondiali a Sharm - Ci sono tutti i potenti della terra, e poi c'è Gianni Infantino. Come scrive ansa.it
L’ultima guerra di Infantino: Mondiale di calcio sempre in inverno - Il presidente della Fifa, dopo l’esperimento in Qatar nel 2022 e (forse) quello in Arabia Saudita nel 2034 vuole rivoluzionare il calendario del calcio spostando il Mondiale in inverno. Si legge su panorama.it
Infantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare" - Ho la mia opinione personale, che non condividerò per ora. Scrive adnkronos.com